В Киеве рассказали о «дезертировавших» из ВСУ крымчанах

Более 4,2 тыс. молодых людей, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения срочной службы на Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве. Об этом сообщила пресс-служба украинской военной прокуратуры.

Уточняется, что в отношении четырех военнообязанных в суд направлены обвинительные акты. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы, передает «РИА Новости».

Ранее генпрокуратура Украины заявила о том, что только в 2017 году по статье «Дезертирство» возбудили около 500 дел. В то же время более 100 бойцов ВСУ заподозрили в госизмене.

В начале марта министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о том, что по состоянию на 2017 год в ВСУ служило 255 тыс. человек. Глава ведомства отметил, что существенного увеличения удалось добиться благодаря переходу на контрактную армию.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения народного референдума, на котором более 95% жителей высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев до сих пор считает регион своим.