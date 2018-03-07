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Путин ожидал введения санкций против РФ из-за присоединения Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин полагает, что определенные силы могли сознательно подвести Москву к тем решениям, которые были приняты в период воссоединения Крыма и России. Об этом глава государства заявил в документальном фильме «Миропорядок 2018».

«Мне иногда кажется — и думаю, что под этим есть определенные основания, — что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали», — приводит «РИА Новости» слова российского лидера.

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Президент отметил, что многие игроки на мировой арене не ожидали, что Россия будет действовать так быстро и решительно. «Если не сказать дерзко», — добавил Владимир Путин. При этом глава государства заявил, что не сомневался, что за воссоединением Крыма с РФ последуют антироссийские санкции.

«Принимая эти решения, я должен был положить на чашу весов возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — пояснил президент.

Новый документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью, которые президент России дал журналисту Владимиру Соловьеву.

Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного в регионе референдума в 2014 году, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Россией.

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