«Французы должны знать историческую правду о Крыме»

В 2018 году в Санкт-Петербурге будет захоронен прах русского солдата, павшего на территории Франции во время Первой мировой войны. Об этом «Известиям» рассказал археолог и историк Пьер Малиновский, который уже более четырех лет занимается поиском останков солдат русского экспедиционного корпуса во Франции. В интервью «Известиям» он также рассказал о запланированных культурных проектах на территории Крыма, необходимости хранить память о русских воинах и возможности улучшить российско-французские отношения.

— Первый найденный вами русский солдат был с воинскими почестями похоронен 22 марта 2017 года во Франции. Второй был обнаружен франко-российской экспедицией в августе прошлого года. Его останки должны быть переданы России. Почему важно вернуть Неизвестного солдата на родину?

— Возведение монумента над останками Неизвестного русского солдата Первой мировой войны, отдавшего свою жизнь за мир и свободу будущих поколений, станет событием, которому суждено войти в историю. Этот солдат олицетворяет 1,7 млн русских, павших в Первой мировой войне. Он погиб во Франции 19 апреля 1917 года. Франция не должна забывать, что на ее земле проливалась кровь русских героев. За четыре года, которые я посвятил археологическим раскопкам, тысячи российских семей писали мне письма с благодарностью и просьбами завершить начатое дело. Кроме того, инициативу поддерживают официальные представители России, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

— Вы надеетесь, что ваша инициатива сможет содействовать улучшению отношений между Москвой и Парижем?

— Конечно. Возвращение останков погибшего солдата на родину станет значимым жестом для улучшения двусторонних отношений. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Санкт-Петербург в мае 2018 года. Я надеюсь, к этому времени останки солдата уже будут на российской территории. В июле 2017 года французский президент пригласил главу Белого дома Дональда Трампа в Париж, чтобы почтить память американских солдат, погибших в 1917 году. Но Макрону не следует забывать, что только за три дня в 1917 году Россия потеряла во Франции 6 тыс. своих солдат. Россию и Францию связывает тысячелетняя история. Между нашими странами, конечно, были сложные моменты, но необходимо помнить, что в XX веке Россия и Франция всегда сражались бок о бок. Общая история должна сближать наши страны.

— Планируете ли вы проводить археологические раскопки на территории России?

— Запланированы два проекта. Первый связан с «Нормандией-Неман» (французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны против немцев на советско-германском фронте в 1943–1945 годах. — «Известия»). По моим данным, в Калужской области находится самолет, принадлежавший французскому полку. Поэтому я хочу организовать раскопки в этом регионе при участии 10 российских и 10 французских студентов из разных университетов, чтобы найти обломки и тело французского пилота, а затем отправить его останки на родину. Второй проект касается Крыма, куда я хочу привезти французских студентов.

— Не мешают ли санкции реализации ваших инициатив на полуострове?

— Крым находится под санкциями, которые носят экономический характер. Никаких культурных ограничений нет. Французские СМИ, жители Европы и политики должны понять, что Крым был российским и таковым останется. Французы должны знать историческую правду. Я предлагаю две инициативы, связанные с Крымом. Либо проект будет посвящен Крымской войне (война 1853–1856 годов между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской и Османской империй, а также Сардинского королевства. — «Известия») или же он будет касаться Второй мировой войны. В обоих случаях речь пойдет о поиске французских и российских солдат на территории Крыма. Через три недели я поеду на полуостров, где планирую встретиться с руководством республики и представить свои идеи.

— Вы говорите, что культурно-исторические проекты могут содействовать улучшению отношений наших стран. Как сами французы видят историческую роль России?

— Конечно, многие жители Франции позитивно относятся к России. Однако во Франции — как и во многих других западных странах — работает сильная антироссийская пропаганда, которая затрагивает не только политику, но и историю. Собственно, мои инициативы — способ борьбы против насаждаемой в обществе русофобии. Я хочу с помощью реализуемых культурных проектов восстановить историческую справедливость и напомнить, что российские солдаты отдавали свою жизнь и за свободу Франции.