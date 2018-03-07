Нацразведка США заявила о бесполезности антироссийских санкций

Россия справляется с наложенными Западом санкциями, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, который был представлен в комитете сената США по вооруженным силам.

Как утверждается в докладе, российские власти стремятся ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подрывают западные санкции, поощряют антиамериканские настроения и в целом хотят снизить доверие к демократическим процессам. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», уточняет «Лента.ру».

По версии нацразведки, такой способ реагирования на сложившееся положение является для РФ недорогим и не несет особенных рисков. Аналитики утверждают, что в будущем Кремль продолжит попытки подорвать единство стран Запада касательно политики санкций и позиции по Украине.

Ранее 6 марта глава американской разведки Дэниел Коутс заявил, что новые санкции США в отношении России могут быть введены на следующей неделе. По его словам, минфин США заканчивает подготовку для объявления об ограничениях.