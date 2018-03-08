Киев пригрозил Москве санкциями за проведение президентских выборов в Крыму

Украина может ввести санкции против властей Крыма и жителей региона из-за проведения выборов президента России. С таким заявлением выступила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, Москва нарушает Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ, проводя выборы в Крыму, и Киев намерен ввести ограничения против лиц, причастных к голосованию.

Кроме того, Зеркаль пригрозила санкциями жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования. Замминистра напомнила, что в сентябре 2016 года во время проведения выборов в Госдуму Киев уже принимал меры.

«Сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей (помогающих проведению выборов. — iz.ru.) в санкционные списки», –– цитирует ее «5 канал».

23 февраля МИД Украины выразил протест Москве в связи с проведением выборов президента России на территории полуострова. Власти Крыма заявили, что готовы к любым возможным провокациям Киева.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Полуостров Крым вновь вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения народного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.