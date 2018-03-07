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В Совфеде предупредили о возможных провокациях на выборах президента РФ

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Фото: РИА Новости/Андрей Климов
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Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предупредил о возможных провокациях и кибератаках на сайт ЦИК в день проведения выборов президента России.

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«Попытаться спровоцировать какие-то акции, в том числе и хулиганские, — будут делать. Попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать — будут делать», — цитирует Климова агентство ТАСС.

При этом сенатор отметил, что атаковать закрытую часть Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» хакерам будет сложно, так как «она автономна».

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. ЦИК завершила регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ. Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.  

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