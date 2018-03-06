Кривой дорожкой

Американцы больше года не оставляют тему «вмешательства» Москвы во внутриамериканские выборы, а сами ежедневно тратят сотни тысяч долларов на попытки повлиять на исход избирательной кампании, говорит глава спецкомиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов. Как оппоненты планируют дискредитировать итоги выборов, могут ли помешать их ходу хакеры и когда сенаторы обещают обнародовать доказательства подрывной работы Вашингтоне, читайте в материала портала iz.ru.

«Черная книга»

Западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное вмешательство» в российскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Меньше чем через две недели в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тогда подчеркивала, что Запад тратит колоссальные ресурсы на эти цели: по информации Росфинмониторга, на политическую деятельность различным некоммерческим неправительственным организациям и фондам каждый год выделяется 70–90 млрд рублей.

путин Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXI Петербургского международного экономического форума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В комиссии, которую возглавил член парламентского комитета по международным делам Андрей Климов, не планировали брать на себя работу спецслужб или надзорных органов. Ее задача — изучать положение в этой области с точки зрения международного права, отслеживать деятельность других стран и предлагать законодательные поправки в случае необходимости. Число попыток вмешательств в дела России так велико, что позволяет написать своеобразную «черную книгу», отмечал Климов. Ежегодный доклад комиссии, обнародованный в понедельник, 5 марта, примерно таким и стал.

Засилье подрывников

Сенаторы выделяют несколько основных направлений влияния на внутренние дела России. Среди них санкции, очернение российской политической и экономической жизни, поддержка НКО и образовательных программ для последующей работы в выгодном противникам направлении, а также вмешательство в выборы как на федеральном, так и на региональном уровне. Лидером в этой части стали Соединенные Штаты — им и уделена колоссальная часть доклада, в том числе исторический экскурс.

вашингтон Конгресс на Капитолийском холме в Вашигтоне Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Американцы, как подчеркнул Климов на пресс-конференции, даже признали более 80 случаев вмешательства в дела других государств, а Россия с 1991 года — ни одного. «В отличие от СССР РФ не занималась и не занимается экспортом идеологии», — подчеркивается в докладе. Только по официальным данным Вашингтон тратит миллиарды на эти цели. При этом американцы обвиняют Москву в трате нескольких сотен, а то и десятков тысяч долларов на их вмешательство в их президентскую кампанию, подчеркнул сенатор.

Отправной точкой, когда Запад стал наращивать попытки воздействия воздействовать на Россию изнутри, в докладе называется мюнхенская речь Владимира Путина. Именно она, по мнению членов комиссии, четко дала понять, что РФ не позволит строить однополярный мир. «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня», — заявил тогда российский лидер.

После этого попыток вмешательства стало больше, но все они в силу нарастающей защищенности суверенитета становились всё более завуалированными и скрытными. «Иностранные подрывные программы нередко формируются по принципу мозаики таким образом, что практически каждый отдельно взятый их элемент может выглядеть как событие случайное, самопроизвольное, не имеющее внешнего центра управления», — отмечается в докладе.

Касается это и избирательных кампаний. Здесь заинтересованные лица разработали несколько схем, позволяющих обойти запреты. В центре них стоят так называемые фабрики мысли. Они могут, например, «вести» кандидата на каких-либо выборах, причем даже он сам не будет осознавать свою управляемость. Его деятельность активно освещается аффилированными с ними информационными ресурсами, а в случае возникновения юридических проблем подключаются профильные некоммерческие организации. Еще один популярный метод — раздувание протестной деятельности, которое наблюдалось в России в период «болотных» акций 2011–2012 годов, говорят авторы доклада. В минувшем году агенты влияния взялись в этом контексте за российскую молодежь. Сейчас, ближе к финишу президентской кампании, борьба сосредоточена в информационном поле.

Экспорт хаоса

Вашингтон пытался вмешаться, например, в ход выборов в Госдуму седьмого созыва, которые прошли осенью 2016 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по противодействию вмешательству в дела страны. Такие попытки фиксируются и в ходе нынешней президентской кампании, констатировал дипломат.

выборы_госдума Выдача открепительных удостоверений в Калининграде перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Соединенные Штаты реализуют свои геополитические интересы во всем мире «под маркой демократизации», вызывая «хаос и полный развал в целом ряде государств» — так, например, они поступили с Иракой, Ливией и Украиной, где из-за госпереворота в 2014 году разразился конфликт на юго-востоке страны. «То же самое отдельные «горячие головы» в США не прочь проделать с Россией, считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию», — сказал Рябков. Он подчеркнул, что необходимо особенно внимательно следить за попытками оппонентов вмешаться во внутренние дела страны, в частности за счет влияния на молодежь. В первую очередь речь идет об «информационных схватках», острота которых будет только возрастать.

Дальнейший ход действий Вашингтона довольно легко спрогнозировать, считают в Совфеде. В первую очередь Соединенные Штаты будут пытаться выставить выборы нелегитимными, говорит сенатор Андрей Климов. Американцы уже навязывают россиянам и иностранцам мнение, что если явка превысит 45%, значит, налицо «приписки, подвозы и искажение реальности». «Далее, по нашим данным, они будут активно добиваться проведения досрочных выборов, мотивируя тем, что эти выборы якобы нелегитимны, неправильны», — прогнозирует парламентарий. По его мнению, на этом оппоненты не остановятся и начнут планировать работу уже к следующему политическому циклу.

Пропагандистская деятельность, по оценкам Климова, ежедневно обходится Вашингтону в сотни тысяч долларов. Парламентская комиссия по защите госсуверенитета России располагает данными о том, что в различные регионы России поступают наличные деньги «для стимулирования разного рода процессов по вмешательству» в кампанию. «Не случайно под эти выборы в законе США PL 115-44 от 2 августа 2017 года было заложено увеличение бюджетных средств на цели сдерживания России еще дополнительно $250 млн», — подчеркивает Климов.

Несколько десятков организаций, нанятых Пентагоном, исследуют отношения населения регионов к федеральному центру. По данным источников газеты «Известия», такая работа сейчас проводится в 15 субъектах Федерации, среди которых Москва, Татарстан и Приморский край. В ней участвуют в том числе сотрудники американской дипмиссии, что противоречит международным нормам. Сами дипломаты отрицают причастности к исследованиям. «Они пытаются проанализировать, как у нас в регионах относятся к центральной власти, к местным руководителям, чтобы понять, как можно повлиять на внутреннюю ситуацию, какие темы могут быть подхвачены», — объяснил Климов «Известиям».

Вряд ли результаты соцопросов дадут оппонентам большой простор. По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, несмотря на некоторое различие настроений в регионах, общая тенденция одна. «Путин лидирует и в Москве, и в Петербурге, и во всех оставшихся российских регионах. В глубинке, особенно мало урбанизированной, преимущество Путина, как правило, носит абсолютный характер», — рассказал Федоров в интервью «Известиям».

Помимо Соединенных Штатов, в работе по дискредитации кампании участвуют некоторые их союзники по НАТО. Например, осенью они пытались навязать «своего» кандидата в том числе с помощью площадок Совета Европы. В основном же использовались интернет-площадки, в том числе соцсети и мессенджеры, которыми активно пользуется молодежь, утверждают в комиссии.

Со всех сторон

Дестабилизировать ситуацию в России и загодя повлиять на ход кампании пытались в том числе с помощью олимпийских скандалов. Когда еще только обсуждалась возможность отстранения российских спортсменов от участия в Играх-2018, об этом говорил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он подчеркнул, что старания западных оппонентов не приведут к желаемому результату и даже наоборот: «Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на предвыборную кампанию в РФ весной следующего года, они глубоко заблуждаются, эффект будет обратный ожидаемому».

валдай путин Президент РФ Владимир Путин во время выступления в рамках XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Попыткой вмешательства сочли также так называемый кремлевский список, который был обнародован американским Минюстом 30 января. В него попали имена более 200 высокопоставленных чиновников и бизнесменов-миллиардеров. Включение в перечень не влечет санкции, однако для их введения у Вашингтона есть все «карты на руках». В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, разработанный в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в ход выборов американского лидера.

То, что «кремлевский список» не имеет отношения к санкциям, признавали и в Кремле. Его публикацию в действительности приурочили к предстоящим выборам, только вот никакого реального влияния на кампанию он оказать не мог, подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С помощью списка американцы хотели потрепать нервы российской элите, отмечал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с порталом iz.ru. По его мнению, это лишь часть кампании, призванной сформировать в ее рядах «достаточную критическую часть коллаборантов, которые будут готовы отказаться от поддержки национального лидера».

Пока американцы продолжают расследование «вмешательства» России в ход выборов, не беря во внимание заявления Москвы о непричастности к ним, в России фиксируется огромное число кибератак на информационные системы с американской территории, утверждает Климов. Они составляют более четверти от всех выявляемых кибератак. «В некоторые сутки, и к выборам это усиливается, атаки на наши важные системы составляют сотни тысяч в сутки», — уточняет сенатор. Он не исключает, что целью хакеров могут стать платформы, на которых будут публиковаться предварительные итоги выборов.

В преддверии единого дня голосования 2017-го Федеральный центр информатизации при ЦИК России заверял, что для защиты сайтов государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» приняты все меры. Это почти сотня порталов: сайты самого Центризбиркома, региональных комиссий и база данных. Порталы теоретически могут стать жертвой хакеров, а вот с самой системой ГАС «Выборы» это невозможно — она попросту не подключена к интернету.

Интрига на инаугурацию

Американцы отвергают какие-либо обвинения во вмешательства в ход кампании в России. Замглавы американской дипмиссии Энтони Голдфри подчеркивал, что Вашингтон считает выборы исключительно внутренним делом России. А вмешательство было бы «очень вредительно» для российско-американских отношений. Которые, правда, в Кремле характеризовали не иначе как «на дне».

Сенатор Андрей Климов заявил журналистам, что у комиссии в запасе осталось еще множество интригующих сведений о работе американцев по дискредитации выборов. Однако обнародовать их можно будет только после инаугурации избранного президента, когда перестанут действовать прописанные в избирательном законодательстве ограничения.

Не исключено, что парламентарии после изучения доклада комиссии, например, пропишут в законодательстве меры наказания для тех, кто был пойман на вмешательстве во внутренние дела страны. Однако пока говорить о поправках рано. Первоочередная задача — не допустить, чтобы западные силы дискредитировали российскую избирательную систему, подчеркнул на пресс-конференции сенатор Олег Морозов. «Никто не заинтересован в том, чтобы рисовать результат [по итогам выборов]», — заявил парламентарий.

морозов Сенатор Олег Морозов Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ответные меры, по сути, Москва уже приняла. Речь и о высылке американских дипломатов, решение о которой было принято в ответ на ужесточение санкций против РФ Вашингтоном, и о принятии закона о СМИ-иноагентах, говорят в комиссии. Дополнительные меры может и вовсе не нужны. Россия — в тройке лидеров стран по уровню госсуверенитета, а значит, оппонентам не приходится рассчитывать на успех.