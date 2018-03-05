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Песков переадресовал МИД вопрос о вмешательстве США в российские выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вопрос о вмешательстве США в российские выборы необходимо переадресовать МИД РФ, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это нужно в МИД адресовать... А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы, в том числе в нашей стране, — это не секрет», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что американцы также сами признавали факт вмешательства в выборы.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что МИД фиксирует попытки вмешательства Вашингтона во внутренние дела РФ. Он также отметил, что лидер США Дональд Трамп не смог реализовать предвыборные обещания о невмешательстве во внутренние дела других стран.

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