Песков ответил на вопрос о награждении «Оскаром» фильма про допинг

К заявлениям информатора WADA Григория Родченкова следует относиться с осторожностью, а потому награждение «Оскаром» фильма про допинг «Икар» — не повод для комментария Кремля. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это может быть поводом для комментария из Кремля. Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому нужно осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на его заявлениях», — сказал представитель Кремля.

5 марта документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России был удостоен премии «Оскар». Картина построена на интервью с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и в настоящее время скрывается в США.