Сенатор рассказал о росте числа кибератак на системы РФ с территории США

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что внушительная часть кибератак, проводимых на информационные российские системы, совершается с американской территории.

По словам сенатора, четверть кибератак (до 28%. — Ред.) проводится с территории США.

Как Климов заявил в эфире «Россия 24», количество кибератак растет, ежегодно власти РФ фиксируют «кратное увеличение кибератак в отношении России». Сенатор добавил, что это подтверждается экспертами ООН.

«В некоторые сутки, и к выборам это усиливается, атаки на наши важные системы составляют сотни тысяч в сутки, и 25–28% этих атак исходят с территории Соединенных Штатов Америки», — указал Климов. Он продолжил, что существуют риски кибератак на открытые платформы, где граждане могут увидеть предварительные итоги голосования в день президентских выборов.

Глава комиссии Совета Федерации высказал мнение, что возможная массированная кибератака нацелена на подрыв авторитета российских выборов.

Накануне Климов заявил, что Вашингтон планирует представить нелегитимными президентские выборы в России для того, чтобы раскачать политическую лодку в России. Ранее о попытках США оказать влияние на внутренние дела РФ рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.