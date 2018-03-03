Путин посоветовал США направить запрос РФ в связи с «вмешательством» в выборы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы.

«Мы не можем ответить на такие обвинения, если обвиняемые не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что эти люди совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию», — сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC.

Политик также прокомментировал обвинения, выдвинутые в США в отношении трех российских организаций и 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы. По его словам, если США хотят каких-либо действий со стороны России, они должны обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее NBC сообщил, что сотрудники американской разведки не стали предупреждать местные власти о том, что российские хакеры якобы осуществили атаки на электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов в преддверии выборов в 2016 году.