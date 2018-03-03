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Титов предложил разработать блокчейн-платформу для будущих выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кандидат в президенты Борис Титов посетил форум блокчейн-разработчиков.  

Он предложил участникам разработать новую платформу для выборов, которая позволит проводить дистанционное голосование. По мнению бизнес-омбудсмена, технология блокчейн защищена от внешнего влияния и может обеспечить прозрачность выборов.    

В ходе форума в создании различных технологий соревнуются команды до пяти человек или отдельные программисты. Итоги будут подведены в конце дня, сообщает РЕН ТВ.

Как писал iz.ru, на инвестфоруме в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался за использование технологии блокчейн.

«Блокчейн и система верификации, основанная на этой технологической идее, останется точно. Это очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране», — подчеркнул Медведев.

Первая в России школа программирования приложений на основе технологии блокчейн заработает в марте в московском Физтехпарке.

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