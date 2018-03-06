США обвинили в трате миллиардов долларов на вмешательство в дела других стран

США тратят из бюджета на вмешательство в суверенные дела других государств, в частности России, миллиарды долларов. Информацию об этом во вторник, 6 марта, распространил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

«С той стороны (со стороны США. — Ред.) порядок цифр — это то, что из бюджета США по открытым источникам ушло, миллиарды долларов», — цитирует его ТАСС.

Климов добавил, что США при этом сами называют суммы, которые были проведены через возможности RT за рубежом для размещения своего рекламного контента, которые составляют от нескольких тыс. до нескольких десятков тыс. долларов.

Накануне Климов сообщил о планах Вашингтона представить нелегитимными президентские выборы в России для того, чтобы «раскачать политическую лодку в России». Он отмечал, что подобная пропаганда обходится американскому бюджету в сотни тысяч долларов ежедневно.

22 февраля Вашингтон обвинил Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян в проведении кибератак в различных целях. По данным Белого дома, кибератаки осуществляются по политическим, экономическим и другим причинам. Консультанты разделили угрозы в киберпространстве на шесть больших групп. Самая первая в списке — государства, где и находится Россия с КНР, Ираном и Северной Кореей. Москва все подобные обвинения отрицает.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Участие в них принимают семь кандидатов от партий и один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин.