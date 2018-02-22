Белый дом обвинил РФ, КНР, Иран и КНДР в осуществлении кибератак

Вашингтон обвинил Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян в проведении кибератак в различных целях. По данным Белого дома, кибератаки осуществляются по политическим, экономическим и другим причинам.

ТАСС отмечает, что эти данные приводятся в докладе Совета экономических консультантов при Белом доме.

Консультанты разделили угрозы в киберпространстве на шесть больших групп. Самая первая в списке — государства, где и находится Россия с КНР, Ираном и Северной Кореей.

«Национальные государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической и военной повестками, у них множество целей, которые могут различаться в разные периоды времени», — говорится в тексте доклада.

На минувшей неделе Белый дом обвинил российских военных в атаке с помощью вируса NotPetya. К обвинениям присоединилась и Великобритания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам при помощи вируса Petya в 2017 году.