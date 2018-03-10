В бюджет Крыма поступили 35,9 млн транспортного налога

Пресс-служба министерства финансов Республики Крым сообщила, что за два месяца текущего года в бюджет поступило 4,1 млрд доходов, среди которых — 35,9 млн транспортного налога.

Основные поступления в бюджет, чуть менее половины, — налог на доходы физических лиц, составивший 2 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

629 млн рублей составили налоги на прибыль организаций, акцизов собрано на 625,1 млн, а 103,2 млн рублей составили доходы от аренды имущества республики.

Ранее стало известно, что Государственный совет Крыма рассмотрит в марте 2018 года перенос сроков введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года.