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Украинским военным отдадут изъятое за посещение Крыма танзанийское судно

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Конфискованное на Украине танзанийское судно Sky moon, которое в ноябре 2016 года было задержано пограничниками за посещение Крыма без разрешения Киева, будет передано военно-морским силам Украины.

Об этом в субботу, 24 февраля, сообщается на сайте госпогранслужбы страны.

«В марте 2017-го решением суда оно было конфисковано в пользу государства», — уточняется в сообщении.

Сухогруз перевозил 3 тыс. т технической соды. Для того чтобы груз был признан контрабандой, судну оказалось достаточно зайти в порт Крыма.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

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