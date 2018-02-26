Производство устриц выросло в два раза в Крыму

Крымские предприниматели серьезно увеличили объемы производства аквакультуры, наибольший прирост отмечается на устричных хозяйствах и осетровых фермах.

Всего фермеры в 2017 году произвели более 446 т товарной аквакультуры. Это на 30 т больше, чем было в 2017 году. Производство устриц выросло практически в два раза — с 29,7 т до 57,6 т, сообщает ИА «Крыминформ».

Производство осетровых увеличилось с 800 кг до 5 т. Вдвое увеличилось производство радужной форели, в 2017 году фермеры произвели 3,4 т. А производство нильской тилапии выросло в семь раз — до 6,5 т.

Также Росрыболовство отмечает увеличение числа производителей. Если в 2014 году в Крыму работало 28 хозяйств, то по итогам 2017 года их число увеличилось до 68. На развитие рыбной отрасли в бюджете Севастополя в 2018 году заложено 30 млн рублей, субсидии будут распространяться на местных товаропроизводителей.