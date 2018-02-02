Промысел омуля на Байкале к 2025 году будет восстановлен

К 2025 году должна быть восстановлена добыча омуля на Байкале. Это произойдет благодаря действию программы по восстановлению популяции этого вида рыбы. Ее главными задачами являются развитие искусственного воспроизводства омуля, проведение научных исследований озера и усиление рабоохранных мер.

По словам замглавы федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, пока программа рассчитана на три года, однако ее могут продлить до 2025 года. Он отметил, что сейчас налаживается работа Селенгинского и Большереченского рыборазводных заводов, которые находились в плачевном состоянии. Предположительно, на финансирование каждого из предприятий будет выделено по 300 млн рублей.

Запрет на промышленный и любительский вылов омуля в Байкале был введен Минсельхозом с 1 октября 2017 года. Это было сделано для предотвращения исчезновения популяции этой рыбы. Подобные меры действовали с 1976 по 1986 год. Они имели положительный результат — запас рыбы восстановился.

Президенту РФ Владимиру Путину задавали вопрос о запрете на вылов омуля на Байкале в рамках итоговой пресс-конференции 14 декабря 2017 года. По словам главы государства, перед введением такой меры нужно было подумать о людях, которые остались без работы.

10 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал Минтруду поручение трудоустроить работников рыбных компаний из-за ограничения вылова омуля.