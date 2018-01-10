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Медведев поручил трудоустроить рыбаков из-за ограничения вылова омуля

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал Минтруду поручение трудоустроить работников рыбных компаний из-за ограничения вылова омуля.

Информацию об этом распространил сайт правительства России в среду, 10 января.

«Принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения добычи (вылова) и реализации омуля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

С 1 января вся скупка и продажа байкальского омуля стала незаконной. Промышленный вылов запрещен, для любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены новые правила.

14 декабря портал iz.ru рассказал, что председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб под видом журналиста пришел на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, чтобы задать вопрос о развитии рыбной отрасли в РФ.

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