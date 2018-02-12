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Завод по выращиванию трепанга построят во Владивостоке

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В Свободном порту Владивосток планируется запустить предприятие по выращиванию и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской капусты.  Планируется, что объем морепродуктов будет превышать 40 тыс. тонн в год.

Для проекта «ВенЛян-Аквакультура» будет построен цех по выращиванию трепанга, а также очистные сооружения, производственные и складские комплексы, общежитие и столовая. Руководство компании планирует обеспечивать потребности внутреннего российского рынка в морепродуктах. Объем обработки всех видов морепродуктов составит порядка 40 тыс. тонн, сообщает ИА PrimaMedia.

Всего за неделю в Свободном порту Владивосток появилось 12 инвесторов с проектами на сумму 11 млрд рублей. Запуск всех производств обеспечит Владивосток более чем 1,5 тыс. рабочих мест. Помимо обработки морепродуктов, бизнесмены намерены заняться переработкой рыбного сырья.

На данный момент на территории Свободного порта Владивосток работают 454 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 378,5 млрд рублей.

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