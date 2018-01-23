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Партию незаконных морепродуктов нашли на японском судне на Сахалине

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Японскую рыболовную шхуну «Нико Мару 53» задержали пограничники на Сахалине. Экипаж обвинили в сокрытии улова. В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщает ИА SakhalinMеdia со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону, капитан японской шхуны представил документы и направил судно на выход из исключительной экономической зоны России в японские воды.

Однако пограничники заподозрили возможное несоответствие улова, указанного в документации судна, с реальным выловом. В результате шхуну решили проверить. Информация об искажении данных подтвердилась.

Судно доставили в порт Южно-Курильска. На его борту было обнаружено более 21 т неучтенных трески, кальмаров и скатов.

Капитан японской шхуны своей вины не признает. Выяснилось, что он, как и владелец, уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил добычи рыбы.

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