Пограничники поймали браконьера с крупным уловом креветки в Крыму

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым поймали браконьера с крупным уловом креветки, сообщает пресс-служба Погрануправления.

При патрулировании прибрежной территории пограничниками был обнаружен подозрительный катер у берега. Требование остановиться и причалить к берегу управляющий катером проигнорировал и выбросил за борт большие мешки с неизвестным содержимым, после чего скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Крыминформ».

Сотрудники погрануправления направились на причал, где и встретили уплывшего от них мужчину. У нарушителя были изъяты и выпущены в море порядка 13 тыс. штук креветок, что составляет более 28 кг.

В отношении нарушителя составлены материалы об административных правонарушениях. В общей сложности ему вменили нарушение трех статей. Теперь нарушитель находится под административным арестом, его могут обязать выплатить крупный штраф.