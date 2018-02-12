Прямой эфир

Пограничники поймали браконьера с крупным уловом креветки в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым поймали браконьера с крупным уловом креветки, сообщает пресс-служба Погрануправления.

При патрулировании прибрежной территории пограничниками был обнаружен подозрительный катер у берега. Требование остановиться и причалить к берегу управляющий катером проигнорировал и выбросил за борт большие мешки с неизвестным содержимым, после чего скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Крыминформ».

Сотрудники погрануправления направились на причал, где и встретили уплывшего от них мужчину. У нарушителя были изъяты и выпущены в море порядка 13 тыс. штук креветок, что составляет более 28 кг.

В отношении нарушителя составлены материалы об административных правонарушениях. В общей сложности ему вменили нарушение трех статей. Теперь нарушитель находится под административным арестом, его могут обязать выплатить крупный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браконьеры убили инспектора охотнадзора из-за двух косуль
Пограничники Арктической зоны РФ пресекли незаконную добычу краба

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017