Браконьеры убили инспектора охотнадзора из-за двух косуль

В Челябинской области специалист Госохотнадзора был убит браконьерами, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

«В вечернее время 10 февраля в лесном массиве около станции Тумак Карталинского района обнаружено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением», — говорится в пресс-релизе.

По горячим следам был задержан житель города Карталы, подозреваемый в совершении преступления. По версии следователей, он выстрелил в инспектора, пытавшегося его задержать, после чего скрылся с места преступления. Как уточняет «URA.RU» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на месте преступления остались также две мертвых косули.

Ранее в феврале браконьеров с зайцами задержали сотрудники Госавтоинспекции в Комаричском районе в Брянской области.