Майк Тайсон посетит Екатеринбург и Челябинск в конце февраля

Одна из самых известных и узнаваемых личностей в истории мирового бокса — Майк Тайсон станет гостем спортивных мероприятий в Екатеринбурге и Челябинске 24 и 25 февраля 2018 года.

На прошедших выходных был подписан контракт, в рамках которого Майк Тайсон поприсутствует на поединке россиянина Ивана Штыркова. Бой будет организован компанией RCC Boxing Promotion, которая принадлежит главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее в интернете распространялись слухи, что в Челябинск и Екатеринбург в рамках того же контракта прибудет суперзвезда ММА Конор Макгрегор. Однако знаменитый ирландец был готов посетить лишь один уральский город, в результате чего визит состояться не смог.