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Россиянин Гассиев вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Чемпион IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

Бой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком, который ранее победил чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса из Латвии в другом полуфинале WBSS. 

Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Ранее россиянин Максим Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона WBC в весовой категории до 90,71 кг и пояс интернационального чемпиона WBA. 

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