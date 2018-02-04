Россиянин Гассиев вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.

Бой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком, который ранее победил чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса из Латвии в другом полуфинале WBSS.

Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Ранее россиянин Максим Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона WBC в весовой категории до 90,71 кг и пояс интернационального чемпиона WBA.

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