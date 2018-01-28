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Усик одержал очередную победу и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO Александр Усик победил чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса из Латвии. Это произошло в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. 

Поединок включал в себя 12 раундов и проходил в Риге.

«У меня в коллекции еще один пояс, слава богу, так случилось. Майрис хороший спортсмен, сильный боец. Вы увидели 12 прекрасных, великолепных раундов боя», — рассказал Усик, которого цитирует «Газета.ру»

В общей сложности Усик провел 14 победных боев без поражений, латвиец одержал 23 победы и потерпел одно поражение.

Ранее 21 января журналисты задали Усику вопрос о принадлежности Крыма, а также о его встречах со священнослужителями Киево-Печерской лавры. После этого они обвинили спортсмена в предательстве, чем вывели его из себя.

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