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Боксер Усик ответил на «собачьи вопросы» киевских журналистов о Крыме

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Киевские журналисты вывели из себя известного украинского боксера, чемпиона Олимпиады-2012 и чемпиона мира по версии WBO Александра Усика вопросом о Крыме.

На пресс-конференции представители нескольких украинских изданий задали Усику вопрос о принадлежности Крыма, а также о его встречах со священнослужителями Киево-Печерской лавры. Затем журналисты обвинили спортсмена в предательстве, передает украинское издание «Апостроф».

«Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский. Гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы», — отреагировал боксер.

Александр Усик провел 13 боев на профессиональном ринге, одержав 13 побед (11 — нокаутом). В следующем бою украинский спортсмен встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом. Спортсмены сразятся за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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