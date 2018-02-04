Боксер Чудинов защитил титул интернационального чемпиона WBA

Россиянин Федор Чудинов победил финна Тимо Лайне и защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

После седьмого раунда Лайне отказался от продолжения поединка. В послужном списке Чудинова теперь 17 побед (12 нокаутом) и два поражения.

Ранее россиянин Миша Алоян защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter