Гассиев: «Отвечу Дортикосу в ринге»

В полуфинале всемирной боксерской суперсерии чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев сразится с чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом. Бой состоится 3 февраля в Сочи. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в США под руководством знаменитого специалиста Абеля Санчеса. На счету россиянина — уже 26 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. При этом 18 побед Мурат Гассиев одержал нокаутом.

За несколько дней до полуфинала боец дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о сильных и слабых сторонах своего оппонента, выделил фаворитов турнира, а также не исключил возможности реванша с Денисом Лебедевым.

— Ваш предыдущий бой в четвертьфинале всемирной боксерской суперсерии с Кшиштофом Влодарчиком закончился уже в третьем раунде. Ожидали, что удастся так быстро нокаутировать неуступчивого поляка?

— Я настраивался на все 12 раундов и, конечно, не рассчитывал, что всё пройдет так быстро. Но это бокс — у меня получилось жестко попасть, и бой завершился.

— Впереди вам предстоит важнейший поединок с Юниером Дортикосом. Какие сильные и слабые стороны могли бы выделить у этого боксера?

— Мы с моим тренером Абелем Санчесом изучали Дортикоса и раньше, так как около двух лет назад он уже рассматривался в качестве моего возможного соперника. С тех пор мое мнение о нем не поменялось — это очень сильный и обученный боксер с тяжелым ударом. Дортикос — высокий, длиннорукий и очень хорошо использует свои габариты.

— Кубинец пообещал нокаутировать вас. Что скажете ему в ответ?

— Не отношусь серьезно к предматчевым заявлениям моих соперников. Обещать можно всё, что угодно, но на ринге ты действуешь эффективно настолько, насколько тебе позволяет соперник. Сейчас отвечать ему ничего не буду, сделаю это лучше на ринге.

— Кого вы считаете основным фаворитом боксерской суперсерии?

— Считаю, что в суперсерии все боксеры сильные — тем более те, кто дошел до полуфинала. Но победителя предугадать невозможно, каждый имеет шанс на титул. И Усик, и Бриедис — участники второго полуфинала — достойны победы, так как являются очень хорошими бойцами. Их бой был равный и упорный.

— Как вам в целом сама идея суперсерии? Способствует ли этот турнир росту популярности бокса?

— Несомненно. Это большое событие — лучшие боксеры веса, все чемпионы и претенденты вошли в состав участников, чтобы в итоге остался только один. Такой турнир просто не может быть ординарным событием. Я очень благодарен организаторам и «Урал Бокс Промоушен», что мне удалось стать частью Суперсерии. Для меня это большая честь и большой вызов.

— Денис Лебедев, у которого вы отобрали титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, заявил, что хотел бы провести реванш с вами, если вы победите в турнире. Дадите ему такую возможность?

— Я готов провести бой с Денисом. Наш первый поединок получился зрелищным, болельщики остались довольны, поэтому и второй бой будет ожидаемым.

— Если бы вам предложили огромные деньги за поединок с бойцом ММА, против кого бы было интересно выйти на ринг?

— Не думаю, что смогу выступать по правилам ММА, — я боксер и не смогу составить конкуренцию сильнейшим борцам мира, которых в ММА очень много. Но сам спорт мне интересен, и в качестве болельщика я с удовольствием слежу за всеми главными событиями.

— С кем из ныне действующих боксеров вы бы хотели провести бой мечты?

— Если честно, для меня это не имеет значения. Самое большое мое желание — зрелищные бои против сильнейших боксеров моего веса. Суперсерия дает мне такую возможность, поэтому я очень доволен.

— Ваш бой пройдет в России. Для вас это плюс или минус?

— Для меня не имеет большого значения, где драться. Но в целом, я, конечно же, рад, что мы с Дортикосом встретимся у меня дома, в России. И для меня, и для нашей команды, и для всего российского бокса это большое событие, поэтому стать его частью дорогого стоит. Суперсерия за Кубок Мохаммеда Али — это турнир, за которым следит весь мир. И очень здорово, что 3 февраля все взоры будут устремлены в Россию.

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