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Боксер Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. 

В 10-раундовом поединке в Сочи он выиграл у никарагуанца Александра Эспиносы раздельным решением судей (96:95, 94:96, 96:94).

В другом бою россиянин Роман Андреев нокаутировал британца Крэйга Эванса и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.

Ранее сообщалось, что украинский боксер, чемпион мира по версии WBO Александр Усик победил чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). 

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