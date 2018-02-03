Боксер Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

Россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.

В 10-раундовом поединке в Сочи он выиграл у никарагуанца Александра Эспиносы раздельным решением судей (96:95, 94:96, 96:94).

В другом бою россиянин Роман Андреев нокаутировал британца Крэйга Эванса и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.

Ранее сообщалось, что украинский боксер, чемпион мира по версии WBO Александр Усик победил чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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