Названа дата боя Поветкина с британцем Прайсом
Российский боксер Александр Поветкин проведет поединок с британцем Дэвидом Прайсом 31 мая в Кардиффе, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«Подтверждаю! Будет бой Поветкин–Прайс. В Великобритании», — написал Рябинский в Twitter.
Поветкин и Прайс встретятся в андеркарде боя между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером, уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Александр Поветкин возглавил декабрьский рейтингтяжеловесов WBA.
В ноябре Всемирный боксерский совет снял с Поветкина пожизненную дисквалификацию. Как заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, по мельдонию боксер признан невиновным, а остарин попал в организм с пищевой добавкой. Российский боксер был отстранен на неопределенный срок в марте 2017 года.
Всего на счету 38-летнего боксера 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. В декабре 2017 года Поветкин победил по очкам представителя Румынии Кристиана Хаммера, на кону боя стояли интернациональные титулы WBO и WBA. После этого боя Поветкин официально стал претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA.
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