WBC по ошибке не включил Поветкина в январский рейтинг

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация по ошибке не включила в январский рейтинг российского боксера Александра Поветкина.

«Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом. Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включен в рейтинг в феврале», — приводит ТАСС слова президента организации.

Напомним, WBC с начала года решил вернуть Поветкина в рейтинг организации, однако в январском списке его фамилии не оказалось.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин возглавил декабрьский рейтинг тяжеловесов WBA.

В ноябре Всемирный боксерский совет снял с Поветкина пожизненную дисквалификацию. Как заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, по мельдонию боксер признан невиновным, а остарин попал в организм с пищевой добавкой. Российский боксер был отстранен на неопределенный срок в марте этого года.

Всего на счету 38-летнего боксера 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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