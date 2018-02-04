Российский боксер Власов выиграл титулы WBC и WBA

Россиянин Максим Власов завоевал вакантный титул серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В 12-раундовом поединке в весовой категории до 90,71 кг в Сочи Власов выиграл у нигерийца Оланреваджу Дуродолы техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее россиянин Федор Чудинов защитил титул интернационального чемпиона WBA (до 76,2 кг). Также титул интернационального чемпиона WBA защитил другой россиянин — Миша Алоян (до 52,16 кг).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter