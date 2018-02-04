Промоутер уверен в победе Гассиева над Усиком во Всемирной суперсерии бокса
Промоутер Алексей Васильев выразил мнение, что россиянин Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в финальном поединке Всемирной суперсерии бокса (WBSS).
«Я считаю, что Мурат победит», — сказал Васильев.
При этом он отметил, что «Усик — очень сильный олимпийский чемпион, победитель сильных боксеров, обладатель двух поясов», сообщает ТАСС.
Ранее сам Гассиев пообещал зрелищный поединок против Усика.
Напомним, Гассиев победил нокаутом в 12-м раунде кубинца Юниера Дортикоса и объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В другом полуфинале Усик выиграл у Майриса Бриедиса из Латвии и завоевал пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Финальный поединок WBSS пройдет в мае в Саудовской Аравии.
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