Промоутер уверен в победе Гассиева над Усиком во Всемирной суперсерии бокса

Промоутер Алексей Васильев выразил мнение, что россиянин Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в финальном поединке Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

«Я считаю, что Мурат победит», — сказал Васильев.

При этом он отметил, что «Усик — очень сильный олимпийский чемпион, победитель сильных боксеров, обладатель двух поясов», сообщает ТАСС.

Ранее сам Гассиев пообещал зрелищный поединок против Усика.

Напомним, Гассиев победил нокаутом в 12-м раунде кубинца Юниера Дортикоса и объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В другом полуфинале Усик выиграл у Майриса Бриедиса из Латвии и завоевал пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Финальный поединок WBSS пройдет в мае в Саудовской Аравии.

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