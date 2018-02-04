Всемирная боксерская суперсерия в Сочи

3 февраля в Сочи состоялся полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В главном поединке вечера сразились россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос. На фото: ведущий турнира и ринг-гёрлз перед решающим боем
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Японский боксер Харрикейн Фута и россиянин Ваге Саруханян (слева направо) во время поединка за титул WBC International в легком весе (до 61,2 кг)
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Бой Саруханяна и Футы завершился в седьмом раунде победой японца. На фото: российский боксер после нокаута
Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
Ринг-гёрл анонсирует очередной раунд поединка за титул WBO (до 61,23 кг) между российским боксером Романом Андреевым и британцем Крэйгом Эвансом
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Харрикейн Фута после победы в бое за титул WBC International над российским боксером Ваге Саруханяном
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский боксер Мурат Гассиев после победы над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинальном поединке в первом тяжелом весе (до 90,71 кг)
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Титулы WBA International и WBC Silver в весовой категории до 90,71 кг оспорили нигериец Оланреваджу Дуродола и россиянин Максим Власов. На фото: Дуродола во время поединка
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Чемпион IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса и завоевал титул WBA. На фото: кубинец после нокаута
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Японский боксер Фута празднует победу над противником
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Гассиев выиграл в Сочи, отправив соперника в нокаут в 12-м раунде. На фото: победитель с российским флагом
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Дортикос перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
В андеркарте боя Дортикос – Гассиев россиянин Миша Алоян защитил титул WBA International в весовой категории до 52,16 кг. На фото: противостояние с Александром Эспиносой из Никарагуа
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В финале WBSS, который пройдет в мае в Саудовской Аравии, Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. На фото: Усик поздравляет россиянина с победой
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