Гассиев пообещал зрелищный финал Всемирной суперсерии бокса с Усиком

Россиянин Мурат Гассиев после победы в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в Сочи заявил, что финал турнира против украинца Александра Усика будет не менее зрелищным.

«Мы выложимся на 100%, этот бой будет не менее зрелищный, чем сегодняшний», — сказал Гассиев.

Также россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку и сказал, что посвятил победу брату, у которого был день рождения.

Гассиев победил нокаутом в 12-м раунде кубинца Юниера Дортикоса и объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Кубинец заявил, что хотел бы провести реванш с россиянином.

«Гассиев очень сильный боец, он получил лучшее от меня. Я хотел бы провести реванш», — отметил Дортикос.

В другом полуфинале Усик выиграл у Майриса Бриедиса из Латвии. Финал пройдет в мае в Саудовской Аравии.

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