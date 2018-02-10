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Шестилетний мальчик погиб при пожаре в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ребенок, оставленный утром в субботу без присмотра взрослых, стал жертвой пожара в Металлургическом районе Челябинска. Шестилетний мальчик в отсутствие взрослых стал играть спичками, в результате его действий загорелась мебель в квартире.

Мальчик испугался и попытался спрятаться на кухне, но отравился продуктами горения. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. Спасатели обнаружили ребенка еще живым, но уже без сознания. Мальчика передали медикам, но вернуть его к жизни не удалось.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Накануне сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области.

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