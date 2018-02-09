Более 900 человек эвакуированы при пожаре в общежитии в Москве

В здании общежития Московского политехнического университета на северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Загорание произошло на площади 4 кв. м в общежитии по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 9. Из здания эвакуированы 960 человек», — цитирует агентство своего собеседника.

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь был оперативно ликвидирован.

Ранее 8 февраля портал iz.ru сообщал о пожаре в подмосковных Мытищах, при котором погибли два человека.