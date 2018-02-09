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Для тушения пожара в поселке в Калининграде отключили электричество

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Фото: Global Look Press/Jiang Kehong/Xinhua
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Более 1 тыс. человек из поселка имени Александра Космодемьянского в Калининграде остались без электричества из-за пожара в гостиничном комплексе «Три пескаря». Об этом сообщила представитель компании «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

Она отметила, что решение об отключении света принято ради безопасного тушения возгорания.

«По согласованию с Главным управлением МЧС России по Калининградской области для завершения работ по тушению пожара, обеспечения безопасности пожарных и спасателей энергетики вывели из работы две высоковольтные линии, питающие часть потребителей расположенного неподалеку в черте города поселка имени Космодемьянского», –– цитирует Вольнову ТАСС.

Таким образом, к настоящему моменту отключены 16 трансформаторных подстанций.

«Энергоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ по тушению пожара в комплексе «Три пескаря», –– добавила представитель компании.

8 февраля в 20:00 мск возгорание в гостинично-банном комплексе было локализовано. Пострадавших нет. Площадь горения составила 1,6 тыс. кв. м.

В тушении пожара принимали участие 68 человек и 21 единица техники.

Начато расследование для установления всех причин возникновения возгорания.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Волгоградской области во время пожара пострадал 7-летний мальчик. Отмечается, что ребенок пытался потушить огонь самостоятельно.

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