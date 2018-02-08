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Пожар охватил здание гостиничного комплекса в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Калининграде произошло возгорание в гостиничном комплексе «Три пескаря». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня в 19:02 (19:02 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в гостиничном комплексе «Три пескаря» на Балтийском шоссе в Калининграде. Площадь пожара — 800 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара 1 БИС», — цитирует агентство своего собеседника.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлечены 30 человек и восемь единиц техники. Сообщается, что огнем охвачен весь комплекс, здание построено из дерева.

Ранее 8 февраля портал iz.ru сообщал о пожаре в подмосковных Мытищах, при котором погибли два человека.

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