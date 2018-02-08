Редакция украинского медиахолдинга «Вести» сообщила о пожаре в здании

Редакция украинского медиахолдинга «Вести» заявила, что в здании начался пожар. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В редакции «Вестей» начался пожар... Внезапно произошло задымление, после этого сработала сирена. Буквально через несколько минут приехали эмчеэсники», — говорится в сообщении издания.

В четверг, 8 февраля, Национальное агентство по розыску активов Украины заявило о взятии под контроль офиса медиахолдинга «Вести» в Киеве. Правоохранительные органы проводят обыски в редакции газеты, сайта и радио «Вестей».

Главный редактор газеты Оксана Омельченко заявила, что журналисты издания не могут попасть на работу, а также рассказала об угрозах в адрес журналистов со стороны военной прокуратуры.