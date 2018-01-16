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СБУ проводит обыск в офисе «Укргаздобычи»

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генпрокуратурой страны (ГПУ) проводит обыск в офисе компании «Укргаздобыча», которая входит в структуру «Нафтогаза».

Об этом сообщает пресс-служба «Укргаздобычи». Отмечается, что правоохранители не препятствуют работе компании и все ее подразделения функционируют в штатном режиме.

«Сегодня утром в здании ПАО «Укргаздобыча» представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно, по какому делу. Ожидаем информацию», — говорится в сообщении пресс-службы. 

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