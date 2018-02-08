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Малолетний ребенок пострадал при пожаре в Волгоградской области

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Мальчик 7 лет пострадал в результате возгорания в одном из пятиэтажных домов в городе Волжском Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Дружбы 7 февраля в районе 15:30. Когда пожар начался, рядом с эпицентром оказался 7-летний мальчик, который попытался самостоятельно потушить огонь, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате ребенок получил ожоги рук и тела, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Ликвидировать пожар общей площадью около 3 кв. м сотрудникам 32 пожарно-спасательной части удалось в 15:48. На данный момент причины возгорания неизвестна.

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