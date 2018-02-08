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Пять человек пострадали при пожаре в общежитии в Кемерово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 20 человек эвакуировали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Кемерово. В результате ЧП пять человек получили отравление продуктами горения. Как сообщает областное ГУ МЧС, инцидент произошел 7 февраля в 11:29 мск на бульваре Строителей.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован через полчаса. Сообщается, что спасатели вывели по задымленным коридорам в специальных устройствах девять человек. Еще 15 жильцов вышли самостоятельно.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Отмечается, что большинство жителей отказались от дальнейшей госпитализации. Пять человек были доставлены в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. На данный момент все уже выписаны.

Портал iz.ru сообщал о пожаре, произошедшем в двухэтажном доме в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

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