В оргкомитете Игр опровергли информацию о пожаре в Олимпийской деревне

В оргкомитете Олимпийских игр опровергли информацию о возгорании в районе Олимпийской деревни, заявив, что задымление возникло вне ее территории.

«Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр», — сообщили агентству ТАСС.

Информация о пожаре в районе Олимпийской деревни в Канныне появилась ранее в социальных сетях.

Олимпийские игры – 2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Талисманом Игр станет белый тигр по имени Сухоран. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Как писал портал iz.ru, во время Олимпиады планируется забор 2,5 тыс. допинг-проб мочи и крови.