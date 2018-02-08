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В оргкомитете Игр опровергли информацию о пожаре в Олимпийской деревне

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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В оргкомитете Олимпийских игр опровергли информацию о возгорании в районе Олимпийской деревни, заявив, что задымление возникло вне ее территории.

«Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр», — сообщили агентству ТАСС.

Информация о пожаре в районе Олимпийской деревни в Канныне появилась ранее в социальных сетях.

Олимпийские игры – 2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Талисманом Игр станет белый тигр по имени Сухоран. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Как писал портал iz.ru, во время Олимпиады планируется забор 2,5 тыс. допинг-проб мочи и крови.

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