Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области
Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, в результате инцидента погибли трое детей.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняют правоохранители.
4 февраля портал iz.ru сообщил, что жертвами пожара в деревянном жилом доме в Пермском крае стали двое детей. Пожарные успели вынести детей из горящего здания, но реанимировать их не удалось.