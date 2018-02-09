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Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, в результате инцидента погибли трое детей. 

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют правоохранители.

4 февраля портал iz.ru сообщил, что жертвами пожара в деревянном жилом доме в Пермском крае стали двое детей. Пожарные успели вынести детей из горящего здания, но реанимировать их не удалось.

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