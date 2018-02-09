Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, в результате инцидента погибли трое детей.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют правоохранители.

4 февраля портал iz.ru сообщил, что жертвами пожара в деревянном жилом доме в Пермском крае стали двое детей. Пожарные успели вынести детей из горящего здания, но реанимировать их не удалось.