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Пожар в гостиничном комплексе в Калининграде потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Крупный пожар в гостиничном комплексе «Три пескаря» в Калининграде удалось ликвидировать. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Пожар ликвидирован в 5:01 местного времени (6:01 мск). В операции по тушению огня на площади 1,6 тыс. кв. м были задействованы 50 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС — 38 человек и 11 единиц техники», — заявил представитель пресс-службы.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал, однако деревянное здание комплекса было полностью уничтожено.

Возгорание произошло вечером 8 февраля, ему присвоен повышенный ранг пожара 1 БИС. Для безопасной ликвидации огня было принято решение об отключении электричества, в связи с чем более 1 тыс. жителей поселка имени Александра Космодемьянского остались без света. По словам руководителя дирекции по связям с общественностью компании «Янтарьэнерго» Анастасии Вольновой, подача электричества уже возобновлена. Ведется расследование инцидента для установления причин пожара. 

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