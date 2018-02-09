Пожар в гостиничном комплексе в Калининграде потушен

Крупный пожар в гостиничном комплексе «Три пескаря» в Калининграде удалось ликвидировать. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Пожар ликвидирован в 5:01 местного времени (6:01 мск). В операции по тушению огня на площади 1,6 тыс. кв. м были задействованы 50 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС — 38 человек и 11 единиц техники», — заявил представитель пресс-службы.

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал, однако деревянное здание комплекса было полностью уничтожено.

Возгорание произошло вечером 8 февраля, ему присвоен повышенный ранг пожара 1 БИС. Для безопасной ликвидации огня было принято решение об отключении электричества, в связи с чем более 1 тыс. жителей поселка имени Александра Космодемьянского остались без света. По словам руководителя дирекции по связям с общественностью компании «Янтарьэнерго» Анастасии Вольновой, подача электричества уже возобновлена. Ведется расследование инцидента для установления причин пожара.