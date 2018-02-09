Двое пострадавших в пожаре детей в Иркутской области скончались в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей после пожара в частном жилом доме в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Инцидент произошел в райцентре Оса на улице Ангарской 7 февраля. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На место пожара прибыли спасатели, которые вынесли из горящего дома двоих мальчиков, полутора и трех лет.

«С признаками отравления угарным газом дети были экстренно госпитализированы. Оба брата, не приходя в сознание, вчера скончались в больнице», - говорится в сообщении.

По предварительной версии, пожар возник из-за самих детей, которые остались дома одни.

«Причиной пожара стала детская шалость: мальчики оставили на диване включенный в сеть кипятильник, что привело к возгоранию.По данным следствия, семья, в которой воспитывались мальчики, благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит», –– рассказали в СК.

Отмечается, что во время пожара мать находилась на работе, отец отправился по делам, закрыв сыновей в доме. Мужчина вернулся, когда дом уже горел, и, не дожидаясь «скорой помощи», сам отвез детей в больницу.

4 февраля портал iz.ru сообщил, что жертвами пожара в деревянном жилом доме в Пермском крае стали двое детей. Пожарные успели вынести детей из горящего здания, но реанимировать их не удалось.