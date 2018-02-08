Браконьеров с зайцами задержали в Брянской области

Браконьеров с зайцами задержали сотрудники Госавтоинспекции в Комаричском районе в Брянской области, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

Инцидент произошел около недели назад, 2 февраля, недалеко от поселка Комаричи. Инспекторы Госавтоинспекции остановили на дороге «УАЗ» под управлением 29-летнего жителя села Лопандино. В салоне также находился пассажир, мужчина 35 лет, житель Московской области, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В ходе осмотра автомобиля правоохранительными органами были обнаружены мешки с тушами зайцев, а также лис и куропаток. Также было обнаружено незачехленное нарезное ружье с оптическим прицелом и глушителем. Владельцем стрелкового оружия оказался пассажир «УАЗ».

В просьбе предъявить документы, разрешающие охоту, инспекторам было отказано по причине отсутствия разрешения. Владелец ружья будет привлечен к административной ответственности за незаконную деятельность.