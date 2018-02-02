Браконьера задержали с зайцами и фазанами в Астраханской области

Браконьера из Воронежа задержали с зайцами и фазанами в Астраханской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Сотрудники дорожно-патрульной службы недалеко от города Харабали остановили для рядовой проверки документов автомобиль Renault Logan. В ходе общения правоохранительные органы попросили открыть багажник транспортного средства и произвели его осмотр, сообщает «Астрахань 24».

Ими были обнаружены 2 фазана, 26 туш зайцев и одна шкура лисы. Помимо этого, ими было обнаружено четыре ружья «ИЖ» разного калибра. На просьбу предъявить документы, разрешающие охоту, мужчина ответил отказом.

Из-за отсутствия разрешения на охоту и нарушенных таким образом правил охоты мужчине грозит наказание в виде наложения штрафа на сумму до 4 тыс. рублей с изъятием оружия или лишения права охотиться сроком до двух лет.